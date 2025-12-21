«Вильярреал» — «Барселона»: стал известен фаворит матча чемпионата Испании
21 декабря в матче 17-го тура испанской Примеры встретятся «Вильярреал» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.03, что равно приблизительно 48% вероятности.
Победа «Вильярреала» оценивается коэффициентом 3.05 (31%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.70 (21%).
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.29.
