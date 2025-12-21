Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз на матч Ла Лиги

«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз на матч Ла Лиги
Комментарии

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 1.95.

С точки зрения выбора ставки всё совсем просто. Достаточно посмотреть на историю противостояния. 3:4, 5:3, 1:5, 3:2. Не хватает разве что серии буллитов. В остальном — хоккей позавидует. По две победы в обе стороны, огромное число голов. Помешать высокой результативности может разве что усталость, хотя в середине недели команды играли в Кубке Испании с представителями низших дивизионов и поберегли лидеров. Сил должно остаться достаточно.

Значит, ждём бодрого футбола и голов. Планка тотала выставлена очень высоко, придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между тоталом больше 1.5 гола в первом тайме за 1.95 и победой «Барселоны» через тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 4.60. Логика очевидная: соперники любят агрессивные дебюты и часто забивают в самом начале. А класса у каталонцев всё же побольше.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android