Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: назван фаворит матча АПЛ

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: назван фаворит матча АПЛ
Комментарии

21 декабря в матче 17-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.13, что равно приблизительно 45% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.74.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.31, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android