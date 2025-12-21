«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: назван фаворит матча АПЛ
21 декабря в матче 17-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.13, что равно приблизительно 45% вероятности.
Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.74.
При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.31, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.
