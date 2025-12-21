Скидки
«Астон Вилла» — «МЮ»: прогноз «Чемпионата»
Прогноз на матч 17 -го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.13.

«Вилла» дома будет душить гостей темпом и второй волной, заставлять ошибаться при первом пасе и выдавливать из центра. А «Юнайтед» постарается упростить: быстрее доставлять мяч вперёд, чаще искать вертикаль и надеяться, что матч скатится в эмоциональную борьбу, ведь «шахматы» как раз любит Эмери. В импровизации он будет даже получше своего визави.

Да, у «Манчестер Юнайтед» достаточно класса, чтобы забить в любой день почти любому сопернику. Но именно на «Вилла Парк» чаще побеждает не тот, кто ярче, а тот, кто дольше держит концентрацию. Сейчас это больше про хозяев — по форме, по цельности и по тому, как они переживают сложные отрезки. Команда Унаи Эмери выглядит способной добыть седьмую победу подряд в АПЛ и ворваться в чемпионскую гонку.

