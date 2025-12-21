Стали известны шансы «Баварии» победить «Хайденхайм» в чемпионате Германии
21 декабря в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Хайденхайм» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.19, что равно приблизительно 82% вероятности.
Победа «Хайденхайма» оценивается коэффициентом 14.0 (7%). Ничейный исход можно найти в линии за 8.50 (11%).
При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.25.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.
