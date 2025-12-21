«Хайденхайм» — «Бавария»: прогноз на матч 21 декабря

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Германии «Хайденхайм» — «Бавария» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Бавария» победит с форой (-1) в первом тайме за 2.00.

Собственно, единственный конкурент нынешней «Баварии» — время. Они идут с опережением рекордного графика немецкого футбола по числу голов в элитном дивизионе за один сезон. И остаются самой результативной командой в ведущих европейских лигах. Лучшая стратегия против такого оппонента — лечь на землю, закрыть лицо руками и надеяться, что сильно бить не станут.

Мы, конечно, утрируем, но смысл примерно такой. Скромному «Хайденхайму» остаётся рассчитывать разве что на чудо. У него свои заботы: борьба за выживание, причём пока не шибко удачная. 11 очков за 14 туров, предпоследнее место в турнирной таблице. Тут надо бы добавить, что ниже находится только «Майнц», который явно будет всплывать.

Так что перед нами один из главных претендентов на понижение в классе. Правда, «Баварию» уже как-то обыгрывал. В 2024 году на своём поле сотворил сенсацию — 3:2. Но тогда и мюнхенцы выглядели куда менее устрашающе. С тех пор пути команд пересекались дважды, действующий чемпион непременно забивал по четыре мяча — 4:2 и 4:0.

Чего-то подобного стоит ожидать и на этот раз. Дело в том, что гости в кои-то веки готовились в недельном цикле. Ни Лиги чемпионов, ни даже Кубка Германии. После нашей игры пауза до второй декады января. Отвести напоследок душу, забить свои три-четыре мяча — и с чувством выполненного долга на каникулы! Берём победу «Баварии» с форой (-1) в первом тайме за 2.00. Никогда не откладывай на второй тайм то, что можно сделать до перерыва.