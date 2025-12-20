Скидки
«Реал» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Севилья».

Ставка: тотал «Реала» 2-3 мяча за 1.99.

«Раньше вывеска «Реал» — «Севилья» была настоящей витриной лиги и претендовала на центральный матч тура. Но сейчас у «Севильи» дела идут не лучшим образом: команда постоянно находится во второй половине турнирной таблицы. Меняются тренеры, на трансферы денег практически нет. Вдобавок у «Севильи» сейчас обилие травм.

«Севилья» играет очень неровно. В последнем туре обыграли «Овьедо» со счётом 4:0, но это лишь вторая победа за последние восемь матчей. В дерби, например, дома уступили «Бетису» в равной игре. Тем не менее «Севилья» — соперник кусачий и зубастый, хотя «Реалу» она точно по силам.

Нынешний «Реал» — история рандомная, здесь нет внятности и стабильности. Вокруг Хаби Алонсо ходит огромное количество слухов. Команду «колбасит»: лидерство в чемпионате Испании уже упущено. На неделе «Реал» выиграл в Кубке у «Талаверы» со счётом 3:2. Список травмированных тоже внушительный: Трент, Рюдигер, Милитао.

«Реал» оставляет в конце года неоднозначное впечатление, но он играет дома против «Севильи», которая на выезде не забила всего в одном матче сезона. При этом больше трёх мячей «Севилья» в этом году ни от кого не пропускала. Она даже умудрилась обыграть «Барселону» 4:1, правда, это было давненько.

Мне кажется очень хорошим предложение на мультиколичество голов мадридского «Реала»: 2–3 гола. Повторюсь, «Севилья» не пропускала больше трёх, но два мяча мадридцы забить точно способны. Четыре будет многовато, а вот 2-3 — в самый раз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

