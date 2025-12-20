«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: три фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на АПЛ

В стане мерсисайдцев не всё спокойно. Большое внимание в СМИ получил конфликт между Мохамедом Салахом и Арне Слотом. Футболист раскритиковал главного тренера, за что остался вне заявки на матч общего этапа Лиги чемпионов с «Интером», в котором «красные» добились выездной победы (1:0) без своего лидера.

Однако египтянин вернулся в состав на игру прошлого тура Премьер-лиги с «Брайтоном». Нападающий вышел на поле на 26-й минуте вместо получившего травму защитника Джо Гомеса. На 60-й минуте Салах отдал результативную передачу на Уго Экитике. В итоге «Ливерпуль» победил со счётом 2:0, продлив серию без поражений до пяти поединков с учётом всех турниров.

«Тоттенхэм» не может похвастаться стабильностью. В 10 последних матчах во всех соревнованиях лондонцы потерпели пять поражений. В предыдущем туре чемпионата Англии «шпоры» были разгромлены на выезде «Ноттингем Форест» (0:3). Наставник команды Томас Франк остался недоволен действиями своих футболистов и заявил, что его подопечные проиграли слишком много единоборств.

После 16 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 26 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» отстаёт от соперника на четыре очка и идёт на 11-й строчке.

Лондонцы победили лишь в одной из 10 последних личных встреч в рамках АПЛ.

