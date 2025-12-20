«Реал» — «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на матч Ла Лиги
Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Севилья».
Ставка: ТБ 3.5 за 1.90.
Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
«Думаю, «Реал» фаворит в любом случае, но коэффициент очень маленький на его победу. Я бы сыграл тотал больше 3.5. Обе команды умеют атаковать, не исключаю, что «Севилья» забьёт, причём даже не один раз. Мы видели, что «Сельта», «Ман Сити» и «Алавес» забивали в Мадриде. Но и «Реал» с таким атакующим потенциалом своё забьёт.
«Реал» будет много атаковать, а «Севилья» очень часто жмётся к своим воротам, поэтому поставлю на индивидуальный тотал больше 7.5 углового у «Реала», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
