Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на матч Ла Лиги

«Реал» — «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на матч Ла Лиги
Комментарии

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Севилья».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.90.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Реал» фаворит в любом случае, но коэффициент очень маленький на его победу. Я бы сыграл тотал больше 3.5. Обе команды умеют атаковать, не исключаю, что «Севилья» забьёт, причём даже не один раз. Мы видели, что «Сельта», «Ман Сити» и «Алавес» забивали в Мадриде. Но и «Реал» с таким атакующим потенциалом своё забьёт.

«Реал» будет много атаковать, а «Севилья» очень часто жмётся к своим воротам, поэтому поставлю на индивидуальный тотал больше 7.5 углового у «Реала», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Реал» — «Севилья». «Барселона» смотрит и радуется
«Реал» — «Севилья». «Барселона» смотрит и радуется
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android