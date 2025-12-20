Скидки
«Реал» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании

«Реал» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании
Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Севилья».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.03.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» отстаёт от «Барселоны», он обязан побеждать «Севилью». «Севилья» находится в середине турнирной таблицы и играет с огромными перепадами.

Учитывая мотивацию «Реала», шансов у «Севильи» нет. Мбаппе не хватает одного гола до, казалось бы, вечного рекорда Роналду по голам в одном сезоне, поэтому француз будет предельно мотивирован. Думаю, что минимум один гол он в этом матче забьёт.

«Реал» забьёт много, так как Хаби Алонсо пытается встроить в игру всех атакующих игроков, атака сейчас в порядке. А вот в обороне катастрофа – очень много травм. Думаю, что «Севилья» этим воспользуется.

Мои прогнозы: тотал больше 2.5 и обе забьют, индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5, пенальти – да, Мбаппе забьёт», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

