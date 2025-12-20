«Реал» Мадрид — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 20 декабря

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Севилья».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.60.

«Зрелость и характер на высоте. В важнейшем выезде «Королевский клуб» одолел «Алавес», демонстрируя волю к победе. Килиан Мбаппе — гроссмейстер бомбардиров, забил 17 мячей за 17 туров и стал ключевым игроком гонки с «Барселоной». На «Бернабеу» игроки Хаби Алонсо держат оборону — всего пять пропущенных за семь матчей, но травма центрального защитника «сливочных» Эдера Милитао внесла нестабильность в матчах. Несмотря на сложности, финальная задача уходящего года для «Реала» — три очка.

Сезон «Севильи» — взлёты и падения. Команда Матиаса Алмейды борется за стабильность, занимая девятое место. Основная проблема «нервионцев» — слабая оборона: 24 пропущенных мяча за 16 матчей — один из худших показателей в лиге, что резко снижает шансы на еврокубки. Атака держит команду на плаву, но дела идут худо: лишь одно очко в последних четырёх гостевых матчах.

«Галактикос» идеально подходят для встречи с «Севильей», которая не умеет закрываться. Гости склонны атаковать даже на выезде, что делает их уязвимыми — за семь домашних матчей «Реал» забил 14 мячей и легко разобрался с «Валенсией» 4:0. Мотивация реабилитироваться после недавних неудач усиливает шансы «Реала». Рекомендую поставить на победу «Реала» с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».