«Реал» Мадрид — «Севилья»: прогноз Кирилла Полякова на игру Ла Лиги

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Севилья».

Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.27.

«Важнейший матч в определении будущего Хаби Алонсо. «Реал» — фаворит с проблемами. Несмотря на второе место в турнирной таблице и впечатляющую домашнюю статистику (шесть побед в семи матчах), команда переживает непростой период. После череды ничьих мадридцы потерпели сенсационное домашнее поражение от «Сельты» (0:2), на прошлой неделе с трудом обыграли «Алавес» (2:1) и помучились с «Талаверой» в Кубке (3:2). Главная головная боль Хаби Алонсо — катастрофическая ситуация в защите из-за травм и дисквалификаций ключевых игроков. Но атака всё ещё способна сделать разницу.

«Севилья» неудобный, но уязвимый соперник. Под руководством Матиаса Альмейды команда выступает нестабильно. С одной стороны, «Севилья» способна на громкие результаты — например, разгром «Барселоны» (4:1) в октябре, с другой — страдает в гостевых матчах и на неделе вылетела из Кубка Испании. Команда играет открыто и агрессивно, что на «Бернабеу» может сыграть против неё.

Но «Севилья» может забить. Несмотря на статус аутсайдера, гости имеют неплохие шансы отличиться. В семи из последних 10 личных встреч обе команды забивали, а нынешняя оборона «Реала» пропускает даже от слабых соперников», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».