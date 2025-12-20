«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Англии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Шпоры» сильнее в Лиге чемпионов, где борются за топ-8, но в АПЛ последние результаты — три поражения из пяти матчей — показывают их слабость. Не самая сложная конкуренция, а результаты — уровень аутсайдера. Настоящее состояние команды Томаса Франка из матчей с «Фулхэмом» и «Ноттингемом»: уровень и перспективы требуют улучшения. Думаю, стоит обратить внимание на форму защитника хозяев Кристиана Ромеро. Этот 27-летний аргентинец хотя и забивает, что для центрального защитника является крайней редкостью, но и частенько получает «жёлтые» за ошибки в обороне.

Проблески и вызовы «красных». После разгрома «Ноттингема» (3:0) подопечные Арне Слота начали восстанавливаться: дожали «Вест Хэм» и «Брайтон» по 2:0, а также одолели мощный «Интер» в Лиге чемпионов (1:0). Однако ничьи с «Сандерлендом» и «Лидсом» показывают, что стабильности ещё нет. Главная преграда — слабая оборона: в АПЛ пропускают в среднем 1,5 гола за игру, что недопустимо для чемпиона. Пока победы идут не на поток, но потенциал есть — осталось лишь устранить ошибки.

Обе команды грешат в обороне, тем самым обещая зрелищный матч. В последних встречах слишком много голов — у «Тоттенхэма» их не меньше трёх в 10 из 13 матчей, у «Ливерпуля» — 8 из 12. В очных противостояниях доминировал результативный футбол: 10 из 12 матчей с большим количеством голов. Предлагаю поставить на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».