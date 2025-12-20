Скидки
«Ювентус» — «Рома»: прогноз Игоря Семшова на матч Серии А

«Ювентус» — «Рома»: прогноз Игоря Семшова на матч Серии А
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 2.04.

Италия — Серия А . 16-й тур
20 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Рома
Рим
«При Лучано Спаллетти «старая синьора» демонстрирует прогресс. Назначение итальянского тренера стало мудрым шагом — за короткое время команда показала заметные улучшения в игре и результатах. За последние 10 матчей с ноября «бьянконери» уступили лишь «Наполи» (1:2). В шести последних встречах — пять побед. Недавняя победа над «Болоньей» подчеркнула тактическую гибкость и создала путь в топ-5, показывая, что хозяева движутся вперёд. При оборонительном футболе немаловажным фактором остаются действия защитной линии. Ллойд Келли – один из немногих защитников, показывающих стабильную и прогрессивную игру при нынешнем тренере.

«Джаллоросси» предпочитают играть от защиты. Последовательные минимальные поражения (0:1) не вывели команду из равновесия, однако выявили системные проблемы в построении атаки. В матчах с «Наполи» и «Кальяри» «столичные» уступили мяч, но без опасных моментов по xG. В то же время «волки» сильнее проявляют себя с командами, играющими от себя — трижды забили «Селтику» в Лиге Европы, а с «Комо» показали мастерство в обороне. Именно благодаря этим качествам подшефные Гасперини одни из самых надёжных, пропустив всего восемь голов в сезоне. Скорее всего, вернётся в состав Зеки Челик, который пропускал прошлый матч из-за дисквалификации. Он должен добавить надёжности в оборонительных редутах гостей.

В Турине забить будет сложно: при Спаллетти «Ювентус» пропускает мало. Но «Рома» же без гола на выезде — лишь в двух из 10 случаев. Думаю, можно рассмотреть ставку на обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

