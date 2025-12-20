«Ювентус» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Рома».

Ставка: ничья за 3.34.

«Всё непредсказуемо, исходя из того, что и «Ювентус», и «Рома» находятся плюс-минус в одинаковой форме и в одинаковой позиции. Поэтому, опять же, предсказать победителя здесь очень трудно. Вроде бы «Ювентус» играет дома, но я не вижу сейчас того «Ювентуса», который много лет назад мог спокойно выходить и забирать такие матчи без вопросов. Сейчас всё по-другому, всё сложнее.

Здесь даже «Рома» смотрится не хуже. Если смотреть на игру, на общее состояние команды, то «Рома» выглядит достаточно уверенно. Хотя если мы берём европейские кубки, то ни та, ни другая команда не показывает какого-то яркого, сильного футбола, который бы прямо бросался в глаза. Поэтому, опять же, говорить о каком-то преимуществе одной из сторон сложно.

Даже играя дома, «Ювентус» у меня не является фаворитом, потому что нет той стабильности, нет того запаса, который был раньше. «Рома» тоже команда опытная, умеет терпеть, умеет ждать свой момент. Плюс «Рома», как я уже говорил, много-много лет не лидировала, а сейчас находится на лидирующих позициях в Италии, и это добавляет им уверенности.

Поэтому я думаю, что здесь может быть такая боевая ничья. 1:1, 2:2 — что-то в этом духе. Обе команды могут забить, обе будут играть осторожно, но при этом с желанием. И вот такая ничья здесь выглядит самым логичным исходом», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».