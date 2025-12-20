«Ньюкасл» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 20 декабря

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.57.

«Это хорошая игра, конечно. «Ньюкасл» дома — команда, которая, несмотря на место в середине турнирной таблицы, практически никому не проигрывает. Дома они уверенно играют со всеми грандами. Поэтому «Челси» на выезде с «Ньюкаслом» будет очень тяжело. Психологически «Ньюкаслу» тоже нужны очки — они показывают такой футбол, что должны как минимум бороться за Лигу Европы. Дома это агрессивная команда, которая бьётся, прессингует по всему полю и навязывает борьбу, поэтому всем соперникам там сложно.

Но и «Челси» не подарок. Нужно понимать, что терять очки им нельзя, даже ничья опасна. Они борются за место в четвёрке, а значит — за Лигу чемпионов. В случае поражения могут скатиться ниже, поэтому им нужна именно победа. Очки в этом матче для «Челси» крайне важны, чтобы удержаться в четвёрке и оторваться от конкурентов. Матч будет тяжёлым.

«Челси» — команда опытная, с хорошими, техничными футболистами. Они играют в короткий и средний пас, не бьют просто вперёд, стараются контролировать мяч. Для «Ньюкасла», который берёт за счёт борьбы и давления, это может стать проблемой. Думаю, «Челси» будет гнуть свою линию и в итоге возьмёт верх. Победа будет тяжёлая — 1:0 или 2:1, равная игра, но «Челси», на мой взгляд, заберёт три очка, потому что отступать им некуда», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».