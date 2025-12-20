Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

СКА — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч СКА — «Спартак».

Ставка: победа СКА за 2.24.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После летних перемен в Питере этот матч выпал из числа самых принципиальных противостояний всей КХЛ. В октябре в Москве встреча бывших «заклятых друзей» прошла без особых нервов. СКА тогда был на спаде, «Спартак» в относительном порядке. Красно-белые без особых проблем выиграли 3:1.

Сейчас можно поставить на такой же счёт, но в обратную сторону. Столичная команда за время перерыва вроде бы поработала над игрой в обороне и во вторник пропустила от «Динамо» в дерби всего одну шайбу. Однако как показал матч бело-голубых с «Барысом», задача мало пропустить была не такой уж сложной. А вот в атаке у команды Жамнова проблем куда больше. СКА в данный момент смотрится более цельно по игре, плюс лидеры нападения начали забивать и делать результат, в отличие от спартаковских коллег. Так что наиболее вероятными выглядят и победа хозяев, и малорезультативный ход матча», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android