СКА — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч СКА — «Спартак».

Ставка: победа СКА за 2.24.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«После летних перемен в Питере этот матч выпал из числа самых принципиальных противостояний всей КХЛ. В октябре в Москве встреча бывших «заклятых друзей» прошла без особых нервов. СКА тогда был на спаде, «Спартак» в относительном порядке. Красно-белые без особых проблем выиграли 3:1.

Сейчас можно поставить на такой же счёт, но в обратную сторону. Столичная команда за время перерыва вроде бы поработала над игрой в обороне и во вторник пропустила от «Динамо» в дерби всего одну шайбу. Однако как показал матч бело-голубых с «Барысом», задача мало пропустить была не такой уж сложной. А вот в атаке у команды Жамнова проблем куда больше. СКА в данный момент смотрится более цельно по игре, плюс лидеры нападения начали забивать и делать результат, в отличие от спартаковских коллег. Так что наиболее вероятными выглядят и победа хозяев, и малорезультативный ход матча», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».