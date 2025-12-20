«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ в Уфе

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал меньше 5.5 за 3.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ 20 декабря 2025, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Ак Барс Казань

«Из четырёх предыдущих «зелёных дерби» казанцы победили в трёх – в том числе и во вторник. Но теперь фаворитами выглядят уфимцы. Зимой на судьбу матчей влияют не только хоккейные факторы. Из «Ак Барса» просачивается информация, что буквально в последние несколько дней команда страдает от эпидемии вируса, заражаются один игрок за другим.

Игра, состоявшаяся в Питере, вроде бы подтверждает эти сведения. Яшкин и Ко были не похожи сами на себя. Маловато движения, мало остроты в атаке, вялость и нехватка сил. Всё это помешало команде Гатиятулина отобрать очки у СКА. Вирус быстро не проходит, перелёты не добавляют свежести. Шикарный шанс для «Салавата» взять внеплановые два очка. Тем более что впереди у уфимцев два несложных матча с «Амуром», значит, в «зелёном дерби» можно выложиться по полной. Минимальная победа хозяев и тотал меньше пяти шайб. Вратарь команды Козлова Вязовой в порядке, много не забьют ни те, ни другие», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».