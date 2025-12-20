Скидки
«Локомотив» — «Авангард»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ в Ярославле

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.19.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победа омичей в Нижнекамске не впечатлила. «Нефтехимик» в дебюте запорол несколько классных моментов, пропустил три в первом периоде – а потом ничего не смог поделать с гостями, игравшими на удержание. Но такое у «Авангарда» проходит, только когда соперник уступает в уровне мастерства. Атака команды Буше сейчас не в лучшей форме. «Нефтехимик» не умеет играть от жёсткой обороны, а вот «Локомотив» — умеет. Так что разгуляться гостям в Ярославле не дадут.

Чемпионы в последнее время действуют как типичная низовая команда. Так что четыре шайбы на двоих – максимум для предстоящего матча. Подопечные Боба Хартли в своём нынешнем состоянии не способны держать высокий уровень качества все 60 минут, но при этом выжимают максимум с точки зрения результата. Дисциплина, преимущество своего льда и превосходство в тактической обученности – факторы в пользу хозяев. Берём минимальную победу «Локомотива», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

