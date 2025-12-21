Скидки
«Жирона» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор Константин Генич дал прлогноз на матч «Жирона» — «Атлетико».

Ставка: ТМ 3 за 1.65.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
«Перед двухнедельной паузой в чемпионате Испании пройдёт 17-й тур. И в Жироне сыграет местная команда, команда Мичела, против «Атлетико» Мадрид. «Жирона» потихонечку выбирается со дна турнирной таблицы. Команда была на старте сезона на последнем месте, но сейчас у «Жироны» дела чуть-чуть начали налаживаться, и команда уже 17-я. В последних пяти играх «Жирона» проиграла только один раз. В последнем туре добыли волевую победу над «Реалом Сосьедад». У «Жироны» всего три победы и всего 15 забитых мячей. Это, конечно, в два раза больше, чем у «Овьедо», тем не менее «Жирона» сейчас балансирует на границе зоны вылета.

«Атлетико» дома всех выносит. А на выезде, конечно, у «Атлетико» ситуация посложнее. У «Жироны» достаточно много травмированных игроков, у «Атлетико» с составом сейчас всё более-менее хорошо. И «Атлетико» в последние годы против «Жироны» достаточно неплохо играет. В прошлом сезоне, например, «Атлетико» обыграл в последнем туре «Жирону» на выезде со счётом 4:0, но тот матч уже ничего толком не значил, просто «Атлетико» покуражился. Сейчас ситуация такая, что «Жирона» вряд ли будет играть против «Атлетико» в открытый футбол. Мичел прекрасно понимает, что надо сдержать Сёрлота с Хулианом Альваресом. Очень подвижная середина поля у «Атлетико». И, повторюсь, мадридцы на выезде играют не так результативно и не так убедительно, как в домашних матчах. Вот до победы над «Валенсией» «Атлетико» два раза подряд на выезде проиграл за неделю — «Барселоне» и «Атлетику» Бильбао.

Мне кажется, игра получится очень плотной, тесной и с минимумом забитых мячей. Мой прогноз — «тотал меньше 3» за 1.65. Рассмотрел бы ещё, может быть, «тотал меньше 2.5» за коэффициент выше двойки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

