«Жирона» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Жирона» — «Атлетико» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Жирона» сыграет дома против «Атлетико» в последнем матче этого календарного года в чемпионате Испании. Определяющим, конечно, будет то, что «Жироне» нужно выбираться из зоны вылета. Там очень высокая плотность в турнирной таблице: нижняя часть чемпионата Испании максимально сплочена по очкам, и любая победа, ничья или просто набор очков может серьёзно повлиять на положение команд.

В этой ситуации важно и то, что «Атлетико» выглядит подуставшим. Это было видно в том числе по игре с «Валенсией». Да, «Атлетико» мог забить больше двух мячей в матче против «Валенсии», но игра далась тяжело. Был отменён гол Сёрлота, однако всё равно заметно, что команда уже не так легко играет, как ещё несколько месяцев назад. Дополнительным фактором могут стать и потери «Атлетико»: не будет Баэны и Хименеса.

В такой ситуации, если говорить о том, как может сложиться игра «Жироны» и «Атлетико», у хозяев есть хорошие шансы хотя бы навязать борьбу. Лишь в матче против «Эльче» «Жирона» не забивала, во всех остальных встречах были голы, в том числе в играх против «Реала» и «Бетиса». Дома у «Жироны» есть хорошие шансы отличиться, при этом поверить в то, что «Атлетико» не забьёт, крайне сложно. В этой ситуации матч выглядит «верховым», и наиболее вероятным вариантом кажется ставка «обе забьют». Думаю, это как раз тот случай, когда стоит брать «обе забьют — да», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».