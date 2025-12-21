Скидки
«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.90.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
«Лидер чемпионата Испании [играет] с командой, которая сейчас входит в тройку лидеров. «Вильярреал» штампует одну победу за другой, совершенно непонятно, что с ними происходит за пределами Ла Лиги. В Кубке Испании «Вильярреал» смешанным составом уступил «Расингу» (1:2) и выбыл на стадии 1/16 финала. «Барселона», кстати, тоже не без труда обыграла «Гвадалахару».

«Вильярреал» — соперник для «Барселоны» непростой, но именно дома он для каталонцев более чем подходящий. «Жёлтая субмарина» не закрывается, атакует и раскрывает зоны, а «Барса» с удовольствием этим пользуется. Так сложилось за последние пару лет, что «Вильярреал» дважды обыгрывал «блауграну» на её поле, но вот дома ситуация иная: «Барселона» выиграла там шесть раз подряд.

Ставка «обе забьют» здесь кажется очевидной. Коэффициент низкий, искал что-то другое и нашёл то, что лежит на поверхности. «Барса» сейчас очень хороша. Да, был сложный матч с «Осасуной», дожали только во втором тайме. Отталкиваясь от статистики: если «Барселона» шесть раз подряд обыгрывает «Вильярреал» на его поле, почему бы не сделать это в седьмой раз? Тем более сейчас лидер в отличной форме. А «Вильярреал» где-то должен притормозить. Нынешний стиль «субмарины» очень удобен для команды Флика. Следовательно, победа «Барселоны» за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

