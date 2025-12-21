«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на игру Примеры 21 декабря

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: ничья или победа «Барселоны» в один мяч за 2.20.

«Барселона», конечно, является фаворитом. Другое дело, что меня немного настораживает то, как «Вильярреал» слабо играет в еврокубках. Они там умудряются проигрывать всем подряд, и я вообще не понимаю, что происходит. Потому что команда хорошая, с именем, которая много лет играет в еврокубках и всегда там умела цепляться, обыгрывать серьёзных соперников, грандов и показывать характер.

А сейчас «Вильярреал» просто ужасно выступает в Европе. И я не понимаю, что с командой происходит. Состав хороший, футболисты опытные, тренерский штаб не первый год работает. Но что-то не клеится, не идёт. И такие вещи, как правило, долго не длятся. Поэтому я думаю, что именно в чемпионате «Вильярреал» может попытаться выдать хороший матч. Поэтому я считаю, что «Барселоне» здесь будет непросто.

«Вильярреал» по составу — команда, которая должна находиться в лидирующих позициях, бороться, навязывать игру, особенно против таких соперников. Они могут сыграть на характере, могут встрепенуться. Именно поэтому я даже рискну предположить, что здесь возможен ничейный результат. Где-нибудь 2:2, вполне рабочий вариант. Хотя не исключаю и того, что «Барселона» за счёт класса и индивидуальных действий всё-таки выиграет в один мяч», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».