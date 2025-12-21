«Вильярреал» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.

«Жёлтая подводная лодка»— вторая в Ла Лиге, укрепляет позиции благодаря серии из шести побед и 31 забитому мячу за 15 туров. В то же время их неудачное выступление в Лиге чемпионов — всего одно очко после шести матчей — стало серьёзным минусом, как и вылет в 1/16 Кубка Испании. Марселино нуждается в стабильности и уверенности после недавних трудностей. В последних матчах неплохую форму набрал 32-летний форвард хозяев Айозе Перес, забивший четыре мяча и сделавший один ассист.

Сине-гранатовые укрепились в обороне, заметно повысив уровень благодаря голкиперу Жоану Гарсии, который уже оформил два «сухаря». Эта надёжность поддерживает их семиматчевую победную серию и способствует отрыву от «Реала» в таблице. Основной ударной силой остаётся мощная атака: за 17 туров команда Ханс-Дитера Флика забила 49 мячей, а Ферран Торрес — лучший бомбардир с 11 голами. Фанаты уверены — замена Роберта Левандовского найдена и команда продолжит держать лидирующие позиции.

«Барселона» в отличной форме: шесть побед подряд и надёжная оборона. В то время как «Вильярреал» показывает снижение результатов и допускал два поражения подряд, а каталонцы уверенно держатся в защите. Это делает ставку на их победу очевидной», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».