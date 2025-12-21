«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.

«В чемпионате Англии «Астон Вилла» принимает «Манчестер Юнайтед». На третьем месте хозяева арены, а «красные дьяволы» располагаются на шестом. У обеих команд сейчас атака намного сильнее, чем оборона. Очень много матчей, в которых игры переворачиваются с ног на голову. Команды сначала пропускают, потом отыгрываются. В этом плане у них все в порядке. Но надёжные действия в обороне пока наладить не удаётся.

В этом матче, безусловно, команды будут играть на победу. И я жду большое количество голов. В том, что обе команды забьют, я вообще не сомневаюсь. Ставить же здесь на исход я бы не рискнул. Повторюсь, может произойти всё что угодно.

Мой прогноз — обе команды забьют и тотал матча больше 2.5 голов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».