Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры 21 декабря

«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры 21 декабря
Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 за 3.00.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю, что «Барса» точно выиграет. Но «на ноль» она сыграть тоже точно не сможет, и голы в этом матче точно будут!

Поэтому победа «Барселоны» через тотал больше 3.5, коэффициент шикарный. Я считаю, это точно надо брать: «Барса» просто гораздо сильнее.

И второе: будет удаление. Сыграют две команды, которые не будут друг другу уступать. Мне кажется, будет бойня и красная карточка — коэффициент 4.00», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
POV: отложить все дела и смотреть матч «Вильярреал» — «Барселона»
POV: отложить все дела и смотреть матч «Вильярреал» — «Барселона»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android