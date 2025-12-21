«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры 21 декабря

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 за 3.00.

«Я считаю, что «Барса» точно выиграет. Но «на ноль» она сыграть тоже точно не сможет, и голы в этом матче точно будут!

Поэтому победа «Барселоны» через тотал больше 3.5, коэффициент шикарный. Я считаю, это точно надо брать: «Барса» просто гораздо сильнее.

И второе: будет удаление. Сыграют две команды, которые не будут друг другу уступать. Мне кажется, будет бойня и красная карточка — коэффициент 4.00», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».