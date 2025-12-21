«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры 21 декабря
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч испанской Примеры «Вильярреал» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 за 3.00.
Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я считаю, что «Барса» точно выиграет. Но «на ноль» она сыграть тоже точно не сможет, и голы в этом матче точно будут!
Поэтому победа «Барселоны» через тотал больше 3.5, коэффициент шикарный. Я считаю, это точно надо брать: «Барса» просто гораздо сильнее.
И второе: будет удаление. Сыграют две команды, которые не будут друг другу уступать. Мне кажется, будет бойня и красная карточка — коэффициент 4.00», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
