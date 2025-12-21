«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Англии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.65.

«Вилланы» удивляют: несмотря на скромную игру, команда вместе с «Арсеналом» и «Манчестер Сити» уверенно отрывается, опережая «Челси» на пять очков. Унаи Эмери мастерски извлекает максимум из коллектива, показывая потрясающую реализацию моментов и отличные действия голкиперов. Это редкое расхождение статистики и результата — показатель их высокой эффективности. Оплотом уверенности является 34-летний голкипер Марко Бизот, показывающий хорошую игру в последних матчах.

«Красные дьяволы» нестабильны и непредсказуемы. Последний матч с «Борнмутом» — яркое тому подтверждение: трижды ведя в счёте и один раз отыгрываясь, манкунианцы под руководством Рубена Аморима не смогли заработать победу. В то же время серия из четырёх матчей без поражений держит их в борьбе за Лигу чемпионов, но пора повышать стабильность и больше не раздавать очки. Особо стоит выделить атакующие способности защитника гостей Далота, который способен не только отработать в обороне, но и создать на острие.

От матчей «Манчестер Юнайтед» ожидается яркое зрелище: в 12 из 15 последних игр «красные» забили не менее трёх голов. «Вилла» также показывает результативность — в семи из восьми домашних матчей забивала минимум три мяча. Предлагаю ставку на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».