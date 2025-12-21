«Бетис» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на встречу Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Бетис» — «Хетафе».

Ставка: победа «Бетиса» за 1.75.

«Бетис» в 17-м туре испанского чемпионата будет дома принимать «Хетафе». И здесь вроде как всё на поверхности. «Хетафе» по-прежнему одна из самых бескомпромиссных команд в чемпионате — всего лишь два ничейных результата. У «Бетиса» этих ничейных результатов семь. Он как раз очень любит играть вничью. У «Сельты» семь ничейных результатов, у «Эльче» — семь. Эти команды в топе тех, кто любит делить очки с соперниками в чемпионате Испании. И в последнем туре «Бетис» тоже сыграл вничью — 0:0 с «Райо Вальекано» на выезде.

Дома «Бетис» хоть и переехал на «Ла Картуху», тем не менее чувствует себя достаточно комфортно и уверенно. Да, в последних пяти турах всего одна победа у «Бетиса». Но график тяжелейший, очень много матчей, там и Лига Европы, и Ла Лига. Сейчас ещё кубковая игра была.

Мне кажется, если «Бетис» соберётся на этот матч, «Хетафе» вполне проходимый для него соперник. Не так удачно «Бетис» в последние годы играет с «Хетафе» дома, но у «Хетафе» в последних пяти турах четыре поражения, а скамейка и глубина состава не очень серьёзная и не очень большая. Поэтому где-то к концу года «Хетафе» уже на спущенных доезжает, на пределе. «Бетис», обладая более мощной скамейкой, может этим воспользоваться.

Мой прогноз — победа «Бетиса» в матче с «Хетафе». Захочется «Бетису» красиво, победно закончить этот календарный год. Победа «Бетиса» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».