Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бетис» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на встречу Ла Лиги

«Бетис» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на встречу Ла Лиги
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Бетис» — «Хетафе».

Ставка: победа «Бетиса» за 1.75.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бетис» в 17-м туре испанского чемпионата будет дома принимать «Хетафе». И здесь вроде как всё на поверхности. «Хетафе» по-прежнему одна из самых бескомпромиссных команд в чемпионате — всего лишь два ничейных результата. У «Бетиса» этих ничейных результатов семь. Он как раз очень любит играть вничью. У «Сельты» семь ничейных результатов, у «Эльче» — семь. Эти команды в топе тех, кто любит делить очки с соперниками в чемпионате Испании. И в последнем туре «Бетис» тоже сыграл вничью — 0:0 с «Райо Вальекано» на выезде.

Дома «Бетис» хоть и переехал на «Ла Картуху», тем не менее чувствует себя достаточно комфортно и уверенно. Да, в последних пяти турах всего одна победа у «Бетиса». Но график тяжелейший, очень много матчей, там и Лига Европы, и Ла Лига. Сейчас ещё кубковая игра была.

Мне кажется, если «Бетис» соберётся на этот матч, «Хетафе» вполне проходимый для него соперник. Не так удачно «Бетис» в последние годы играет с «Хетафе» дома, но у «Хетафе» в последних пяти турах четыре поражения, а скамейка и глубина состава не очень серьёзная и не очень большая. Поэтому где-то к концу года «Хетафе» уже на спущенных доезжает, на пределе. «Бетис», обладая более мощной скамейкой, может этим воспользоваться.

Мой прогноз — победа «Бетиса» в матче с «Хетафе». Захочется «Бетису» красиво, победно закончить этот календарный год. Победа «Бетиса» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Ла Лига: «Барселона» сливает конкурента, «Атлетико» отводит душу
Ла Лига: «Барселона» сливает конкурента, «Атлетико» отводит душу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android