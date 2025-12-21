«Астон Вилла» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ 21 декабря

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «МЮ».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.18.

«Астон Вилла» играет дома, она сейчас идёт третьей, буквально в нескольких очках от первого места. Поэтому «Астон Вилла», думаю, отдаст все силы в этом матче. Кто бы мог подумать, что они будут третьими, но это говорит о том, что команда очень сильная. Причём независимо от соперника «Астон Вилла» старается играть первым номером. Для меня в этом матче они однозначные фавориты.

Что касается «МЮ», да, команда на ходу и поймала кураж. Но есть зависимость от конкретных футболистов. Если сравнивать, у «Астон Виллы» есть командная целостность — в разных матчах появляются разные лидеры, нет такого, что вся игра держится на двух—трёх людях. У «МЮ» же многое зависит от конкретных игроков — Фернандеша и ещё пары футболистов в атаке. Если у них не пойдёт, команде становится тяжело. Не думаю, что «МЮ» в этом матче будет играть первым номером, хотя мяч они держать любят. Дома «Астон Вилла» понесётся, будет много атаковать и создавать больше моментов, владение мячом у них будет выше.

Манкунианцам будет очень тяжело. Да, это всё равно «Манчестер Юнайтед», команда на кураже, легко хозяевам точно не будет. Но считаю, что «Астон Вилла» добьётся своего и возьмёт три очка дома. Сейчас они на подъёме, идут третьими, болельщики привыкли, что с грандами дома команда играет уверенно. Поэтому, на мой взгляд, «Астон Вилла» переиграет «МЮ», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».