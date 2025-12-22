«Фулхэм» — «Ноттингем Форест»: определён фаворит матча АПЛ

22 декабря в матче 17-го тура чемпионата Англии встретятся «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фулхэма» предлагается с коэффициентом 2.18, что равно приблизительно 45% вероятности.

Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.55 (27%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.45 (28%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.