«Фулхэм» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч чемпионата Англии

Прогноз на матч 17 -го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Ноттингем Форест» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

Программа 17-го тура АПЛ завершится в Лондоне. В единственной игре понедельника сойдутся «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». Заруба ожидается знатная! Не в смысле качества футбола, разумеется. С ним у обеих команд наблюдаются проблемы, в прошлом сезоне было гораздо бодрее и продуктивнее. Зато отступать точно никто не планирует.

У «Ноттингем Форест» дела обстоят похуже, однако траектория движения похожа. На фоне бардака в руководстве и тренерской чехарды долго запрягали. Постепенно разгребли завалы, переварили случившееся, в последние недели чувствуют себя уверенно.

Тоже имелся отрезок из трёх побед за четыре тура, в том числе разгром «Ливерпуля» (3:0). Только здесь слишком многое упустили в дебюте, потому отрыв от зоны вылета меньше даже после уверенной победы над «Тоттенхэмом» (3:0). Пять очков — заметно, но не более того. А тут ещё и выезд к «Фулхэму», который дома чувствует себя комфортно. Расслабляться рано.

Перед нами две боевые команды, наконец-то поверившие в свои силы, однако не имеющие роскоши выдохнуть и не оглядываться назад. Игра пойдёт на три результата, а вот взять классический тотал меньше 2.5 гола за 1.85 — хорошая идея. Без осторожности тут не обойтись. Если хотите коэффициент повыше, рассмотрите «обе забьют — нет» за 2.05. Проигрывать соседу по турнирной таблице никто не захочет.