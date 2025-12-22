Скидки
«Атлетик» — «Эспаньол»: назван фаворит матча в Бильбао

«Атлетик» — «Эспаньол»: назван фаворит матча в Бильбао
22 декабря в матче 17-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетик» и «Эспаньол». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно приблизительно 57% вероятности.

Победа «Эспаньола» оценивается коэффициентом 5.32 (18%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.70 (26%).

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.33.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

