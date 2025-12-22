Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз «Чемпионата»

«Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз «Чемпионата»
Комментарии

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Эспаньол» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Эспаньол» забьёт за 1.82.

Материалы по теме
«Фулхэм» — «Ноттингем Форест». Не плачь по нам, Чемпионшип
«Фулхэм» — «Ноттингем Форест». Не плачь по нам, Чемпионшип

«Эспаньол» — это нечто. В минувшем сезоне до самого последнего тура сражался за выживание. Оторвался от зоны вылета всего на два очка, после чего отправил основного вратаря в «Барселону». Тот, строго говоря, за уши вытащил клуб и позволил сохранить прописку в элитном дивизионе. И вместо проседания случается… борьба за зону Лиги чемпионов?! К выезду в Бильбао команда подходит с серией из четырёх побед! Досталось сплошь середнякам и аутсайдерам, но ведь и «Атлетик» нынче на гранда не тянет.

Как итог — 30 очков за 16 туров. Разумеется, по xG клуб перебрал почти пять очков. Не так мало, однако получается, что по продвинутой статистике должен был занимать то же пятое место. Только с чуть бо́льшим отставанием от лидеров. Просто теперь на последнем рубеже тащит опытнейший серб Марко Дмитрович. А сам «Эспаньол» забивает даже меньше ожидаемого.

А теперь взглянем на коэффициенты. Разумеется, баски дома особенно опасны. Впрочем, по факту у них пять побед и три поражения в девяти домашних матчах при разности голов 9:9, статистика «Эспаньола» на выезде даже лучше. Добавим очные встречи прошлого сезона (1:1 и 4:1), проблемы хозяев в обороне. Получим ставку на гол гостей за 1.82. Может, для набора очков и не хватит. Но свой мяч «Эспаньол» наверняка найдёт. На сухом пайке он оставаться не привык.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android