«Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Эспаньол» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Эспаньол» забьёт за 1.82.

«Эспаньол» — это нечто. В минувшем сезоне до самого последнего тура сражался за выживание. Оторвался от зоны вылета всего на два очка, после чего отправил основного вратаря в «Барселону». Тот, строго говоря, за уши вытащил клуб и позволил сохранить прописку в элитном дивизионе. И вместо проседания случается… борьба за зону Лиги чемпионов?! К выезду в Бильбао команда подходит с серией из четырёх побед! Досталось сплошь середнякам и аутсайдерам, но ведь и «Атлетик» нынче на гранда не тянет.

Как итог — 30 очков за 16 туров. Разумеется, по xG клуб перебрал почти пять очков. Не так мало, однако получается, что по продвинутой статистике должен был занимать то же пятое место. Только с чуть бо́льшим отставанием от лидеров. Просто теперь на последнем рубеже тащит опытнейший серб Марко Дмитрович. А сам «Эспаньол» забивает даже меньше ожидаемого.

А теперь взглянем на коэффициенты. Разумеется, баски дома особенно опасны. Впрочем, по факту у них пять побед и три поражения в девяти домашних матчах при разности голов 9:9, статистика «Эспаньола» на выезде даже лучше. Добавим очные встречи прошлого сезона (1:1 и 4:1), проблемы хозяев в обороне. Получим ставку на гол гостей за 1.82. Может, для набора очков и не хватит. Но свой мяч «Эспаньол» наверняка найдёт. На сухом пайке он оставаться не привык.