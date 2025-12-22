«Наполи» — «Болонья»: стал известен фаворит финала Суперкубка Италии

22 декабря в матче финала Суперкубка Италии встретятся «Наполи» и «Болонья». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество неаполитанцам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.12, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 3.72 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 (30%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.