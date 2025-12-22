«Наполи» — «Болонья»: назван самый вероятный счёт матча за Суперкубок Италии

22 декабря в матче финала Суперкубка Италии встретятся «Наполи» и «Болонья». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.12, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 3.72 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 (30%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.50). Следом идёт победа «Наполи» 1:0 (7.00), а также нулевая ничья (8.20).