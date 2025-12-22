Скидки
«Наполи» — «Болонья»: прогноз на финал Суперкубка Италии

Прогноз на финал Суперкубка Италии «Наполи» — «Болонья» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Наполи» победит за 2.12.

Пара важных моментов. Прежде всего состав у «Наполи» покрепче, индивидуального мастерства побольше. Предсказуемость действительно присутствует, многое завязано на выигрыше единоборств. Но если судить по полуфиналу, футболисты находятся в хорошем физическом состоянии. По крайней мере в движении точно не проигрывали.

Второе. Свой полуфинал неаполитанцы провели на сутки раньше. Вроде бы ерунда, однако иметь два дня на восстановление или три — разница существенная. К тому же «Болонье» пришлось часто действовать без мяча и много бегать, а вот «Наполи» заключительные 15-20 минут проводил в режиме круиз-контроля, никуда не торопясь.

Есть, пожалуй, и третье. В первом круге действующий чемпион уступил «Болонье» на выезде (0:2). Правда, команда на тот момент находилась в кризисе и теряла очки со всеми подряд. Сейчас «Наполи» набрался сил, разобрался с сочетаниями. А вот обида наверняка осталась. Так что статус фаворита вопросов не вызывает.

Подведём итог. Подбор игроков у «Наполи» сильнее, лишний день отдыха имелся, опыт трофеев – на месте, злость за поражение в первом круге не выветрилась. П1 за 2.12 на таком фоне выглядит нормально. Если хотите подстраховаться, рассмотрите 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.63.

