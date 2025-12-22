«Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз на матч в Магнитогорске

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Металлург» победит + тотал больше 4.5 гола за 1.88.

«Металлург» к матчу подходит в режиме хоккейной сборной Бразилии. Команда Андрея Разина лидирует на Востоке и накануне устроила голевую перестрелку в Челябинске, забросив «Трактору» семь шайб. Толчинский, Ткачёв, Силантьев и компания разгоняют одну из самых результативных атак лиги. До того случилась победа над «Сочи» со счётом 6:1. То есть вы забьёте нам столько, сколько сможете. Мы вам — столько, сколько захотим.

«Нефтехимик» Игоря Гришина едет в Магнитогорск в тяжёлом настроении. Дома подряд уступили «Торпедо» (2:5) и «Авангарду» (0:3). И это после домашнего поражения в дерби с «Ак Барсом» (1:3). Атака снова упёрлась в нехватку глубины и реализации. При этом команда опасна в контратаках и меньшинстве. Вспомним безумные шесть шайб в гостях у «Металлурга» в октябре. Три из них пришлись на игру в меньшинстве!

История личных встреч в нынешнем сезоне за «Нефтехимиком», но контекст изменился. «Металлург» лидирует в КХЛ, много забивает и редко проигрывает, тогда как гости увязли в серии поражений и проседают по движению. Логично ждать уверенного давления хозяев и очередного фейерверка. Берём победу «Металлурга» через тотал больше 4.5 шайбы в основное время.