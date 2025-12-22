«Шанхайские Драконы» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ

Прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Спартак» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют по три и более шайбы за 2.75.

«Шанхайские Драконы» и «Спартак» подходят к очередной очной встрече в борьбе за плей-офф. Команды соседствуют в середине таблицы Запада, разница по очкам небольшая. Сейчас оба клуба в Санкт-Петербурге: «Драконы» принимают всех на «СКА Арене», «Спартак» проводит выездную серию. Двумя днями ранее подопечные Алексея Жамнова играли принципиальный матч со СКА и потратили много сил.

Команда Жерара Галлана по-прежнему живёт за счёт атаки. Домашнее поражение от «Лады» (2:4) показало уже знакомый сюжет: «драконы» много бросали, но провалились в обороне. В среднем они забрасывают около 2,7 шайбы за игру, зато пропускают свыше трёх и остаются внизу лиги по надёжности защиты. Без Гроло и Бишоффа нагрузка на Рыбара велика, а Лабанк, Куинни и Меркли не всегда способны перебросать соперника.

«Спартак» при Алексее Жамнове тоже живёт за счёт атаки. Даже при травмах Порядина и Коростелёва в распоряжении тренера остаются Ружичка, Тодд, Мальцев и Кин, через которых строится большинство и игра в чужой зоне. В последнем очном матче с «Драконами» уже был крупный счёт — 7:6 Б. На сей раз мы бы ждали чего-то похожего.