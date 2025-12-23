Скидки
Стали известны шансы «Арсенала» выйти в полуфинал Кубка лиги

Стали известны шансы «Арсенала» выйти в полуфинал Кубка лиги
23 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги встретятся «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно приблизительно 63% вероятности.

Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 6.30 (15%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.20 (22%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

