«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз на четвертьфинал Кубка лиги

Прогноз на матч четвертьфинала Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Кристал Пэлас» победит с форой (+1) за 1.90.

Соперники преодолели по две стадии в Кубке лиги. «Арсенал» дважды выдал по 2:0. Сперва досталось скромному «Порт Вейлу», затем куда более крепкому «Брайтону». В обоих случаях выходил даже не экспериментальный, а натурально второй состав. Лидеры появлялись на последние 15-20 минут, когда требовалось довести дело до победы.

«Кристал Пэлас» всерьёз рисковал завершить борьбу на первой же стадии, когда доигрался до серии пенальти с «Миллуоллом». Зато в 1/8 финала на «Энфилде» нанёс крайне чувствительное поражение самому «Ливерпулю» — 3:0. Состав у мерсисайдцев тоже оказался фактически вторым, а вот у лондонцев несколько игроков основы вышли с первых минут.

Есть подозрение, что примерно тот же расклад ожидает нас и теперь. «Арсенал» ведёт борьбу за чемпионство, которого не видел больше 20 лет. Получится пройти дальше — замечательно. Нет — через пару недель об этом никто не вспомнит. А «Кристал Пэлас» почувствовал вкус больших кубковых побед. Замечательная работа Оливера Гласнера и рост веры в себя творят чудеса. Недаром претендуют на зону Лиги чемпионов в АПЛ!

На таком фоне перекос букмекеров в пользу хозяев кажется чрезмерным. Взять победу «Кристал Пэлас» с форой (+1) предлагается за 1.90. Отличная идея! Проверим статистику очных встреч: в двух последних случаях у нас ничья 2:2 и победа «Арсенала» 1:0. Тем более!