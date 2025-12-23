Скидки
Названы шансы сборной Сенегала начать Кубок Африки с победы

Названы шансы сборной Сенегала начать Кубок Африки с победы
23 декабря в матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки встретятся сборные Сенегала и Ботсваны, это квартет D. Игра пройдёт в Марокко. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Сенегала предлагается с коэффициентом 1.24, что равно приблизительно 78% вероятности.

Победа Ботсваны оценивается коэффициентом 16.0 (6%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.90 (16%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

