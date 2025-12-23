Сенегал — Ботсвана: прогноз на матч Кубка Африки

Прогноз на матч Кубка Африки Сенегал — Ботсвана от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: Сенегал победит всухую за 1.75.

На чемпионатах мира сборная Ботсваны прежде, ясное дело, не появлялась. Больше того — до финальной стадии Кубка Африки добралась однажды. Дело было в 2012 году, большой славы та попытка не принесла. Три поражения в трёх турах, последнее место в группе, разница голов 2:9. На групповом этапе ни одна из других команд не пропустила больше шести.

Общая трансферная стоимость менее чем в € 2 млн и 138-е место в рейтинге ФИФА намекают на то, что Ботсване на КАН-2025 будет больно. Набираться опыта, играть с лучшими — цель звучит примерно так. В то же время никаких реальных задач не стоит. Зацепиться за очки с Бенином возможности будут, но ДР Конго и особенно Сенегал выше на несколько голов. Которые окажутся в сетке ворот Ботсваны.

Сенегал в четырёх предыдущих розыгрышах Кубка Африки выходил в плей-офф, дважды доходил до решающего матча, а в 2021 году стал чемпионом. Впервые в истории. Кроме того, в третий раз подряд пробились в финальную стадию чемпионата мира. В Катаре выбрались из группы, на этот раз амбиции как минимум не меньше.

На старте турнира бывает всякое, но вообще разница в уровне исполнителей запредельная. Заключить пари на победу сборной Сенегала всухую предлагают с коэффициентом 1.75 — вполне достойно. Возможно, фаворит пока находится не в оптимальной форме и много не забьёт, однако один-два мяча обязан найти, а пропускать здесь просто не от кого.