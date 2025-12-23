Скидки
Нигерия — Танзания: определён фаворит матча Кубка Африки

23 декабря в матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки встретятся сборные Нигерии и Танзании, это квартет С. Игра пройдёт в Марокко. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Нигерии предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 66% вероятности.

Победа Танзании оценивается коэффициентом 9.20 (10%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 (24%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

