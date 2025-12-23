Нигерия — Танзания: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Кубка Африки Нигерия — Танзания от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: Нигерия победит всухую за 2.15.

Состав у нигерийцев звёздный, громких имён достаточно. Один Виктор Осимхен чего стоит. Он мог немного выпасть с радаров, так как остался в Турции. Зато забивает по-прежнему много, в том числе в Лиге чемпионов. Оценивается в € 75 млн. Для сравнения: вся сборная Танзании вместе взятая не дотягивает даже до € 5 млн. Так что сомневаться в котировках букмекеров сложно.

Иное дело, что на Кубке Африки бывает всякое, а сборная Нигерии время от времени допускает провалы. Звёздные имена привлекают внимание и интерес, однако успехов не гарантируют. Кубок Африки не выигрывали с 2013 года, после того успеха дважды вообще не пробились в финальную часть. А в 2023 году дошли до финала.

При этом умудрились во второй раз подряд не отобраться на чемпионат мира. На мундиале нигерийцев не видели с 2018 года, да и в России остановились на групповом этапе. Думается, после провала с непопаданием на ЧМ-2026 давление на футболистов окажется запредельным. Как и желание хотя бы частично отмазаться.

В заключительном товарищеском матче перед турниром Нигерия уступила Египту — 1:2. Танзания при всей очевидной слабости редко пропускает больше двух мячей. Вырисовывается низовая победа фаворита: тот же Осимхен покажет класс, но разноса тут не ждём. Победа Нигерии всухую за 2.15 или П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00 — базовые варианты.