«Динамо» Минск — СКА: стал известен фаворит матча КХЛ

26 декабря в Минске на льду «Минск-Арены» встретятся местное «Динамо» и СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, в то время как победа СКА оценивается в 3.70. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05.

Гол на первой минуте идёт за 11.5.

