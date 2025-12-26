Скидки
«Динамо» Минск — СКА: прогноз «Чемпионата»

«Динамо» Минск — СКА: прогноз «Чемпионата»
Комментарии

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.82.

Клубу из Беларуси пауза на Кубок Первого канала нужна была, пожалуй, меньше всех в КХЛ. Уходили на неё после 14 побед в 16 матчах, набрали страшный ход и готовились захватить лидерство на Западе. Однако Дмитрию Квартальнову и целому ряду хоккеистов пришлось лететь в Новосибирск: тратить время и силы, не имея возможности толком отдохнуть. В отличие от большинства конкурентов.

После возвращения к трудовым будням динамовцы с ходу получили выезд в Ярославль. И ничего — справились. Проиграли только в серии буллитов (2:3 Б), имели достаточное количество возможностей вырвать два очка. Словом, с тонусом и физической готовностью проблем точно нет. А надёжная оборона и сильный вратарь всегда здесь.

Так что СКА ожидает серьёзное испытание. Единственная очная встреча сезона состоялась в середине сентября в Санкт-Петербурге, тогда хозяева получили 0:2 за 96 секунд, не опустили рук и добыли победу в овертайме (3:2 ОТ). В Беларуси соперники в прошлом сезоне сходились дважды. Оба раза с голами получилось негусто — 2:1 и 0:3. Пожалуй, от этого и оттолкнёмся.

Зак Фукале держит уровень одного из лучших вратарей КХЛ, бригада СКА тоже в полном порядке. Минчане в родных стенах пропускают меньше всех в лиге, причём с большим отрывом. А СКА в гостях в последние недели хорош. Ждём плотного хоккея с чётким привкусом плей-офф. И берём тотал меньше 5.5 гола за 1.82.

