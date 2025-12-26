Египет — ЮАР: стал известен фаворит матча Кубка Африки

26 декабря в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африки встретятся сборные Египта и ЮАР, это квартет В. Игра пройдёт в Марокко. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Египта предлагается с коэффициентом 2.03, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа ЮАР оценивается коэффициентом 4.25 (22%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.10 (32%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.