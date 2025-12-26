Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Египет — ЮАР: стал известен фаворит матча Кубка Африки

Египет — ЮАР: стал известен фаворит матча Кубка Африки
Комментарии

26 декабря в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африки встретятся сборные Египта и ЮАР, это квартет В. Игра пройдёт в Марокко. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Материалы по теме
Хозяева — фавориты и скандалы. Чего ждать от Кубка африканских наций — 2025
Хозяева — фавориты и скандалы. Чего ждать от Кубка африканских наций — 2025

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Египта предлагается с коэффициентом 2.03, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа ЮАР оценивается коэффициентом 4.25 (22%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.10 (32%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android