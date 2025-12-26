Египет — ЮАР: прогноз на матч Кубка Африки

Прогноз на матч Кубка Африки Египет — ЮАР от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.74.

При довольно высоком статусе и амбициях между собой они встречаются поразительно редко. За последние 10 лет набежало всего две игры. Одну из смело выносим за скобки: товарищеский матч в 2016 году, ЮАР оказались сильнее (1:0). С момента второй прошло шесть лет, но от неё отмахнуться не выйдет.

Речь о Кубке Африки — 2019, тогда пути пересеклись в первом же раунде плей-офф. Турнир проходил в Египте, от хозяев ждали только победы. В результате поражение от ЮАР со счётом 0:1, бесславный вылет и много шума по всей стране. Единственный мяч пропустили на 85-й минуте, а ЮАР в следующем же раунде не совладали с Нигерией.

Настроение в обеих командах должно быть хорошим. По крайней мере, крупный повод для радости получили совсем недавно: пробились в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Египет не отобрался на ЧМ-2022 в Катаре, а южноафриканцы вообще после домашнего мундиаля 2010 года не появлялись на большой арене.

Состав у Египта определённо мощнее, один Мохамед Салах чего стоит. Другое дело, что в защите сборная ЮАР хороша, а рисковать в битве с прямым конкурентом себе дороже. Строго говоря, ничья вполне устроит обе стороны, так что ожидаем сравнительно аккуратного футбола. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.74 кажется надёжным вариантом. 1-2 гола видятся потолком.