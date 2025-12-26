Стали известны шансы «МЮ» победить «Ньюкасл» на «Олд Траффорд»

26 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.25 (29%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.95 (25%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.