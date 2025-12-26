«МЮ» — «Ньюкасл»: определён самый вероятный счёт

26 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.25 (29%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.95 (25%).

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 за 6.50. Следом идёт победа «МЮ» 1:0 (7.50), а также точный счёт 2:1 в пользу манкунианцев (9.00).